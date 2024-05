VEJA VÍDEO

Ivete Sangalo se apresenta em Nova York após cancelamento de turnê

Baiana soltou a voz para mil convidados

Alô Alô Bahia

Publicado em 16 de maio de 2024 às 16:07

Ivete Crédito: Reprodução

Desde 1970, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos realiza anualmente o Jantar de Gala do Prêmio Personalidade do Ano, que homenageia líderes do Brasil e dos Estados Unidos que ajudaram a estreitar os laços entre as duas nações. O evento deste ano aconteceu na noite desta quarta-feira (15), no The Glasshouse, em Nova York, e teve nada mais e nada menos que a participação da musa Ivete Sangalo, soltando a voz para os mais de mil convidados da noite, todos líderes de comunidades empresariais, financeiras e diplomática internacional.

A cantora baiana segue com sua agenda de apresentações após o cancelamento de sua turnê “A Festa”. A turnê comemorativa celebraria os 30 anos de carreira de Ivete e seria realizada em estádios de 30 cidades do país. A primeira apresentação aconteceria em 1 de junho, em Manaus, seguindo a agenda até abril de 2025, quando a cantora chegaria ao Rio de Janeiro.

Sobre o Jantar

O Jantar de Gala do Prêmio Personalidade do Ano homenajeou Alexandre Birman, CEO e CCO da Arezzo&Co, e Wes Edens, Co-Founder e Co-CEO da Fortress Investment Group. Além disso, Amigos da Poli receberá o Prêmio de Responsabilidade Social em Ciência e Tecnologia 2024, Motriz receberá o Prêmio de Responsabilidade Social em Desenvolvimento de Liderança 2024, enquanto que o Parceiros da Educação será homenageado com o Prêmio de Impacto Comunitário 2024.