Ivete Sangalo tenta há 7 anos descobrir autor de publicação sobre morte do filho Marcelo

A cantora Ivete Sangalo está há 7 anos tentando descobrir quem é o autor de uma publicação falsa envolvendo o filho, Marcelo Cady, de 15 anos. Isso aconteceu ainda em 2016, quando um post afirmava que o filho da cantora baiana tinha morrido. Segundo o UOL, a artista ingressou com uma ação ainda naquele ano após ter sido surpreendida com a notícia "estranha e inverídica, que lhe deixou, um só tempo, chocada, revoltada e emocionalmente abalada".

Marcelo Sangalo posta foto pendurado em âncora e Ivete reage: 'Favor entrar em contato com a mãe'

Um perfil no Instagram publicou que o primeiro filho de Ivete foi atropelado por um empresário bêbado, gerando repercussão na época entre as páginas de fofoca, que replicaram a notícia sem verificar a veracidade.

A situação abalou tanto a família, que a defesa da cantora conseguiu uma tutela em caráter urgente para excluir os perfis das redes sociais, além de fornecer as informações pessoais dos usuários. Na mesma época, o Facebook informou que as publicações que tinham relação com a notícia falsa foram removidas das redes sociais.