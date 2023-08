Iza fez acordo de R$ 3 milhões após separação com ex-marido

Parece que o fim do casamento entre a cantora Iza, e o produtor musical, Sérgio Santos, não teve um final feliz como todo mundo achava. Isso porque, após um ano do fim da relação, a artista tem revelado momentos complicados que sofreu ao lado do ex.



De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a famosa precisou desembolsar um valor milionário para evitar que uma disputa judicial fosse à frente com o ex-companheiro.



Sérgio alegou que teve um papel fundamental na construção da carreira artística de Iza e, com isso, pediu R$ 10 milhões. Com o valor exorbitante, a famosa fez um acordo com ele, transferindo R$ 3 milhões.