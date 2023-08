Vídeo de Iza com ex-marido viraliza na web após possível relação abusiva

Parece que a relação que a cantora Iza tinha com o produtor Sérgio Santos era bastante abusiva. Isso porque, nesta segunda-feira (31), um vídeo começou a circular nas redes sociais mostrando a forma como o ex-companheiro tratava a artista.



A situação veio à tona depois que Iza apareceu no Fantástico, no domingo (30), falando sobre a relação que tem atualmente com o jogador Yuri Lima, do time Marissol. Na entrevista, a artista revelou que estava apaixonada e feliz com o novo relacionamento.