SORTE NO JOGO E NO AMOR

Jade Barbosa celebra vida de recém-casada com Leandro Fontanesi: ‘Tudo se encaixando’

A atleta da ginástica olímpica se casou este ano na Itália

“Está bem corrida. Nossa rotina depois das Olimpíadas está muito legal, apareceram muitas coisas para todas as meninas. Então estou vivendo esse momento junto com a vida pessoal, a vida de casada. Tudo isso vai se encaixando e vamos nos adaptando, aprendendo. É uma nova fase. Como na ginástica também, todo ano é uma nova fase”, disse em entrevista ao Extra.

A atleta trocou alianças duas vezes com Fontanesi: a primeira em uma cerimônia íntima no civil, em São Paulo, em setembro; a segunda em Verona, na Itália, em outubro, com a presença de outras ginastas. Jade e Leandro ficaram noivos em fevereiro do ano passado e estão juntos há mais de cinco anos.