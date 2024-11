NÃO FOI DESSA VEZ

Previsão de Simpsons falha: Kamala Harris não se torna a primeira presidente mulher dos Estados Unidos

Episódio do desenho dos anos 2000 mostrou Lisa Simpson como presidente do país, vestindo o look semelhante ao de Kamala Harris

Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 17:00

Kamala Harris / Lisa Simpson Crédito: Reprodução

O famoso desenho norteamericano “Os Simpsons” é conhecido por suas previsões que deram certo, antecipando eventos trágicos e conquistas a nível mundo. Porém, dessa vez a associação de episódio do desenho com o futuro da presidência dos Estados Unidos não estava certa, já que Kamala Harris não conquistou a presidência dos EUA em decisão contabilizada na madrugada desta quarta (06). O republicano Donald Trump venceu a eleição americana de 2024.

No episódio “Bart to the Future”, Lisa Simpson, umas das protagonistas do desenho, se torna a primeira mulher presidente dos EUA, vestindo-se com roupas semelhantes às utilizadas por Harris em eventos e comitivas.

A atração já previu muitos eventos nos últimos 35 anos e o público interpretou que o episódio veiculado nos anos 2000 poderia sinalizar que Kamala Harris, de 60 anos, poderia se tornar a nova presidente dos Estados Unidos em 2024.