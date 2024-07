MÚSICA

JAM no MAM de julho tem como atrações os grupos Geleia Solar e JAM Delas

Evento acontece neste sábado (27) e terá transmissão online

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 19:13

JAM no MAM de julho tem como atrações os grupos Geleia Solar e JAM Delas Crédito: Reprodução/Instagram

Neste sábado (27), das 18h às 21h, a banda Geleia Solar recebe o grupo de instrumentistas baianas JAM Delas em mais uma edição do JAM no MAM, na Praça Maestro Letieres, área externa do Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do Unhão. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ingresso Live. Para o público que desejar acompanhar de casa, a jam session será transmitida ao vivo pelo canal da JAM no YouTube (jamnomam) e no site www.jamnomam.com.br.

O grupo JAM Delas começará a tocar logo na abertura da noite, às 18h, antes da banda Geleia Solar. A ideia é mostrar toda a potência do coletivo no palco com um repertório 100% formado por composições feitas por mulheres, incluindo músicas autorais. A JAM Delas contará ainda com duas convidadas especiais: a violonista Jana Vasconcellos e a flautista Gabriela Machado. Logo após a performance do grupo, será a vez da Geleia Solar, banda base da JAM no MAM.