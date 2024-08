MÚSICA

Jam no MAM inicia programação que festeja seus 25 anos

Agosto marca o aniversário da Jam no MAM e, para celebrar com o público a história que chega agora à sua 25ª temporada, o projeto baiano de música instrumental organizou uma programação com cinco edições, realizadas em cinco semanas seguidas. Intitulada Jam Agosto da Música, a temporada começa neste sábado (10) e contará com artistas de destaque da cena musical brasileira, devidamente recepcionados(as) pela banda Geleia Solar na Praça Maestro Letieres, no MAM Bahia, com direito ainda a transmissão online pelo canal da Jam no YouTube. Ingressos: de 5 a R$ 40