FAMOSOS

Jaqueta de Ivete Sangalo arrecada R$ 52 mil em leilão beneficente

A jaqueta de cristais foi usada por Ivete no Rock In Rio, em homenagem a filha da cantora IZA

A jaqueta de cristais usada por Ivete Sangalo, em homenagem a Nala, filha da cantora IZA, foi leiloada na última sexta-feira (8), arrecadando R$ 52 mil. Criada pelo designer Kevin Zanne a pedido da TIM, a peça teve o nome da bebê estampado nas costas e foi utilizada por Ivete durante o show da cantora carioca no Rock in Rio, em 20 de setembro.

O leilão começou online, com o lance final de R$ 26 mil, mas o Instituto TIM dobrou o valor, destinando o montante total para a ONG Bem Querer Mulher.

A homenagem de Ivete foi um momento especial. “Porque tia que se preza homenageia no palco pra ela nunca mais esquecer”, declarou a cantora, diretamente do Palco Mundo do festival, enquanto IZA se apresentava ainda grávida.