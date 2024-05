REI DO POP

Jaqueta usada por Michael Jackson vai a leilão por R$ 512 mil

A histórica jaqueta que aparece no clipe ‘Billie Jean’ do rei do pop será leiloada nos dias 29 e 30 de maio

Jornal O Povo

Publicado em 1 de maio de 2024 às 13:39

Michael Jackson Crédito: Reprodução

A famosa jaqueta que acompanhou Michael Jackson na Victory Tour será leiloada no fim do mês de maio. Peça icônica poderá ser adquirida por um valor entre US$ 80 mil e US$ 100 mil, equivalente a R$ 410 mil e R$ 512 mil, segundo informações do Daily Mail.

Desenhada pelo estilista Bill Whitten, a peça deve receber os lances na casa de leilões norte-americana, na Julien's Auctions.

A jaqueta recebeu destaque pela aparição no videoclipe da música ‘Billie Jean’ que foi o segundo single do disco ‘Thriller’, que começou a ser comercializado em 29 de novembro de 1982.

O item do artista pop também foi exposto de 2017 a 2019 no Grammy Museum Mississippi, nos Estados Unidos. A exposição comemorava o aniversário de 35 anos de ‘Thriller’, que foi o disco mais vendido da carreira de Michael.

A jaqueta do Michael irá a leilão entre 29 a 30 de maio. O evento será sediado no Hard Rock Cafe, em Nova York, nos Estados Unidos, mas os interessados também poder dar seu valor online por meio do site juliensauctions.com.

Carreira de Michael Jackson

Michael Joseph Jackson foi cantor, compositor e bailarino, conhecido nos estilos hard rock, rhythm & blues, disco e dance. Quando criança, na década de 1960, junto com seus irmãos formou o grupo Jackson Five, onde era vocalista.

Nos anos 80 iniciou a carreira solo e obteve fama mundial, ficando conhecido principalmente pelo álbum Thriller, de 1982, o disco mais vendido da história da música até a data de morte de Jackson.

Dono de 13 prêmios Grammy, Michael Jackson preparava, em 2009, sua volta aos palcos para uma série de 50 shows em Londres, a partir do dia 13 de julho, com ingressos esgotados desde o anúncio da turnê.