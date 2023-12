Jeremy Renner usa aparelho para melhorar a circulação das pernas

O ator Jeremy Renner recentemente compartilhou em suas redes sociais um aparelho que vem o ajudando a superar voos de longa distância. Após um ano do seu acidente, o ator vem demonstrado melhoras significativas no seu estado de saúde.



O aparelho se trata de um dispositivo de compressão, que comprime as panturrilhas e diminui o fluxo de sangue na região. Durante longas viagens, o ator fica impossibilitado de movê-las, podendo causar a formação de trombos no local.