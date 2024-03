TEM VOLTA?

Joana Sanz teria visitado Daniel Alves após saída da cadeia, afirma imprensa espanhola

Modelo teria terminado com o baiano durante a prisão

O programa 'Fiesta', da 'Telecinco', contou que o ex-jogador aproveitou para fazer uma festa depois de deixar a academia, no começo da semana. Além disso, o veículo de comunicação revelou que Daniel deu uma entrevista para um veículo de imprensa do Brasil para explicar sua versão do crime de estupro.