FUTEBOL

Felipe Melo cobra rigor nos casos Daniel Alves e Robinho: 'Sem passar a mão na cabeça'

Felipe Melo comentou os casos de Daniel Alves e Robinho, condenados por crimes sexuais. Para o jogador do Fluminense, os dois devem cumprir, com rigor, as penas "sem passar mão na cabeça". Os três jogaram juntos na seleção e estiveram na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Daniel Alves e Robinho alegam ser inocentes.