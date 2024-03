LIBERDADE

Mãe de Daniel Alves comemora após filho pagar pensão e deixar prisão

"Deus no comando sempre", escreveu Maria Lúcia Alves em uma foto com o jogador

Publicado em 25 de março de 2024 às 16:09

Mãe de Daniel Alves comemorou decisão da Justiça Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A mãe de Daniel Alves, condenado por ter estuprado uma mulher, usou as redes sociais netsa segunda-feira (25) para comemorar a saída do filho, após pagamento da fiança de um milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões). Com a afiança paga, agora o jogador aguarda em liberdade a decisão final da Justiça.

"Deus no comando sempre", escreveu Maria Lúcia Alves em uma foto com o filho. A mulher também compartilhou postagens de outras pessoas comemorando a saída do jogador.

Maria Lúcia Alves é alvo de um processo que corre na Justiça espanhola por ter divulgado supostas imagens da vítima. A mãe de Daniel Alves também usou as redes sociais quando a Justiça de Barcelona aceitou o pedido de liberdade provisória. "A vitória chegou para honra e glória do senhor. Obrigada, meu Deus", escreveu.

Saída da prisão

Daniel Alves deixou o complexo penitenciário de Brians 2, em Barcelona, nesta segunda-feira, após sua defesa pagar fiança de cerca de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) à Justiça espanhola para obter liberdade provisória. O jogador de 40 anos, que se diz inocente, estava preso preventivamente desde janeiro de 2023 e foi condenado a quatro anos e meio de prisão, no dia 22 de fevereiro deste ano, pelo estupro de uma jovem em uma casa noturna de Barcelona, em dezembro de 2022.

A soltura foi concretizada após a advogada da defesa, Inés Guardiola, se dirigir ao presídio e finalizar os trâmites. Ela chegou acompanhada de Bruno Brasil, amigo que estava com o ex-jogador da seleção brasileira na noite do estupro. Para deixar Brians 2, o lateral e seus acompanhantes tiveram de passar por um protesto que ocorria à entrada do local, realizado por funcionários da prisão para pedir mais segurança no sistema prisional espanhol, após a cozinheira da penitenciária de Mas d'Enric, em El Catllar, ser morta por um detento.