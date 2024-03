LIBERDADE PROVISÓRIA

Daniel Alves paga fiança e poderá deixar prisão nesta segunda-feira

A fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) do jogador Daniel Alves foi paga e ele poderá deixar a prisão nesta segunda-feira (25), segundo informações do jornal espanhol La Vanguardia. Ele está preso desde janeiro de 2023.

"A comitiva de Dani Alves demorou cinco dias para arrecadar o milhão de euros que o Tribunal de Barcelona lhe impôs como fiança para ser libertado. Depois de um fim de semana de intensos encontros presenciais e telefônicos, a defesa do jogador (...) conseguiu finalmente depositar o dinheiro nesta segunda-feira numa conta do tribunal que o condenou", afirma o jornal.

Além do pagamento da fiança, Daniel Alves terá de cumprir outras medidas restritivas, como ficar a pelo menos 1 km da vítima, não tentar se comunicar com ela e ter de se apresentar ao tribunal semanalmente e sempre que sua presença for solicitada.