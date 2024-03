"NÃO NOS COMPETE"

Pai de Neymar nega ajuda financeira para Daniel Alves pagar fiança na Espanha

Neymar Silva reconheceu que ajudou o brasileiro antes do julgamento

Em nota divulgada nas suas redes sociais, Neymar Silva explica que ajudou Daniel Alves em um primeiro momento, mas que atualmente não tem qualquer ligação com o brasileiro que está preso na Espanha condenado por estupro.

"Como é de conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Daniel Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. AGORA PONTO FINAL", disse o pai de Neymar.