CONDENADO POR ESTUPRO

Daniel Alves ainda não pagou fiança de 1 milhão de euros e seguirá preso

Tribunal da Catalunha confirmou que não recebeu montante, e jogador passará mais um dia em prisão

Publicado em 21 de março de 2024 às 14:33

Daniel Alves está preso na Espanha Crédito: Saolab Press/Shutterstock

Daniel Alves continuará preso no Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona, por pelo menos mais uma noite. O jogador ainda não pagou a fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) que o colocaria em liberdade provisória e, com isso, ficará preso até pelo menos a manhã da próxima sexta-feira (22). A informação foi divulgada por diversos veículos da imprensa catalã nesta quinta-feira (21).

O prazo para o depósito se esgotou às 14h no horário local (10h no horário de Brasília). Esse é o horário que fecha o banco no qual está a conta do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, e transações feitas depois disso são computadas no dia útil seguinte.

Condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro, Daniel Alves está há 14 meses em prisão preventiva. Na quarta-feira (20), a defesa do jogador teve o pedido de liberdade provisória aceito pela Justiça espanhola.

Para ficar fora da prisão enquanto os recursos são julgados, o atleta tem que pagar fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,45 milhões), além de entregar os passaportes brasileiro e espanhol, não deixar a Espanha e se apresentar ao tribunal semanalmente. Ele também precisa manter uma distância de pelo menos 1 quilômetro da residência da vítima, de seu local de trabalho ou de qualquer outro lugar frequentado por ela, e não pode tentar se comunicar com a denunciante através de nenhum meio.

Caso o depósito da fiança não seja feito até as 14h de sexta-feira (22), Daniel Alves passará o fim de semana na prisão. Isso porque a Audiência Provincial de Barcelona, onde o caso é tramitado, só funciona de segunda-feira a sexta-feira.

Já se o pagamento for feito no restante desta quinta (21) ou até às 14h no horário local (10h de Brasília) de sexta (22), a Justiça espanhola emitirá uma ordem para o Brians 2, e o baiano poderá deixar a prisão antes de sábado (23).

O lateral está com as contas bloqueadas no Brasil devido a uma disputa judicial com a ex-esposa, Dinorah Santana. Já na Espanha, houve bloqueio de valores desde a acusação de agressão sexual.