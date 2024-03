BARCELONA

Justiça espanhola concede liberdade provisória a Daniel Alves

Jogador brasileiro terá de pagar fiança de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,5 milhões, enquanto a defesa aguarda a sentença definitiva.

Publicado em 20 de março de 2024 às 08:00

Daniel Alves está preso na Espanha Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-jogador brasileiro Daniel Alves teve o pedido de liberdade provisória aceito pela Justiça de Barcelona nesta quarta-feira (20). Daniel foi condenado a quatro anos e meio por agressão sexual a uma mulher em uma discoteca na Espanha.

Segundo o g1, a decisão foi publicada nesta manhã. Os juízes aceitaram deixar Daniel em liberdade provisória mediante pagamento de fiança de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,5 milhões, enquanto a defesa aguarda a sentença definitiva.

Os advogados do jogador pediram que o brasileiro tivesse liberdade até que as contestações sobre o julgamento sejam analisadas em todas as instâncias possíveis. A liberdade provisória não significa que foi absolvido. Ele apenas terá liberdade para aguardar as análises do processo em instâncias superiores àquela em que ele foi condenado.

O Ministério Público da Espanha contestou o pedido feito pela defesa. O argumento é de que havia risco de fuga, dado que Daniel Alves tem uma pena grande e capacidade financeira de bancar uma saída do país.

A defesa propôs medidas que garantiriam a permanência do brasileiro no país, como o depósito de 50 mil euros (R$ 273 mil) e a retenção do passaporte do atleta.

Ele está preso desde janeiro de 2023. O julgamento foi em fevereiro deste ano. Após a condenação, a defesa do jogador solicitou a soltura até haver sentença definitiva. Ele está prestes a cumprir um quarto da pena, o que lhe permitiria começar a solicitar autorização a progressão de regime.

Em paralelo, o Superior Tribunal da Justiça da Catalunha (STJC) avalia dois recursos. Um do Ministério Público, que pede uma punição maior, de nove anos de prisão, para Daniel Alves. O argumento é de que há risco de fuga do jogador, mesmo depois de cumprido o tempo de prisão.