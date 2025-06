RESGATE DIFÍCIL

Corpo de montanhista brasileiro desaparecido no Peru é encontrado

Edson Vandeira Costa, de 36 anos, estava desaparecido desde 29 de maio

Maysa Polcri

Publicado em 22 de junho de 2025 às 14:27

Edson Vandeira deveria ter voltado de expedição no domingo (1º) Crédito: Reprodução/Instagram @pixelexpedicoes

O corpo do montanhista e fotógrafo brasileiro Edson Vandeira Costa, 36, que estava desaparecido desde o dia 29 de maio, foi encontrado em uma área de difícil acesso em Caraz, no Peru. A informação foi confirmada pelo presidente da Associação de Guias de Montanha do Peru (AGMP), Beto Pinto, em uma rede social neste domingo (22). Ele pede ajuda do governo para resgatar o corpo do brasileiro e outros dois montanhistas. >

Os três corpos foram encontrados no Nevado de Artesonraju, localizado na Cordilheira Blanca, onde o fotógrafo brasileiro Edson Vandeira e os montanhistas peruanos Pretel Alonzo Homer Efraín, de 34 anos, e Picón Huerta Jesús Manuel, de 31, desapareceram no último dia 29. >

"O Grupo de Busca da AGMP conseguiu localizar os corpos dos estudantes desaparecidos no nevado Artesonraju. Diante dessa descoberta, solicitamos com urgência o apoio de sua instituição para as seguintes ações. Ao Ministério da Defesa: prestar apoio com um helicóptero para o transporte dos resgatistas até a área. À Polícia Nacional: realizar o resgate dos corpos", disse o presidente no comunicado. >

Edson, Pretel e Picón estudavam juntos no Centro de Estudos de Alta Montanha (CEAM), onde faziam curso de aspirante a guia da Federação Internacional de Associações de Guias de Montanha. Eles escalavam o Nevado Artesonraju, pico de 6.025 metros na Cordilheira Blanca, dentro do Parque Nacional Huascarán, e deveriam ter retornado no dia 1º de junho. >

"Agradecemos profundamente a preocupação e solidariedade da população, assim como o esforço de todas as equipes envolvidas nesta operação. Continuaremos informando oportunamente por meio dos nossos canais oficiais", diz o comunicado publicado neste domingo. >

Após o desaparecimento, a família de Edson Vandeira Costa publicou uma carta aberta ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil pedindo apoio para tentar localizar o montanhista. "Mobilizamos todos os recursos possíveis, em colaboração com autoridades peruanas e voluntários locais. No entanto, a região é de difícil acesso e de condições climáticas severas. A operação necessita com urgência de apoio logístico mais robusto, incluindo um helicóptero especializado para varreduras aéreas em pontos críticos", disseram. >