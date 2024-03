JUAZEIRO

MPBA analisa pedido de retirada de estátua de Daniel Alves

Ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual a uma mulher em uma discoteca na Espanha

Publicado em 20 de março de 2024 às 09:57

Estátua de Daniel Alves Crédito: Ronaldo Silva / TV São Francisco

O Ministério Público da Bahia vai analisar um pedido de retirada da estátua do jogador de futebol Daniel Alves, condenado pelo crime de estupro na cidade de Barcelona. O pedido foi protocolado pela militante dos direitos das mulheres e cidadã juazeirense Manuella Tyler Medrado. Daniel foi condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual a uma mulher em uma discoteca.

Em nota, o MP informou que o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos (CAODH) do Ministério Público estadual recebeu a manifestação e encaminhou para a Promotoria de Justiça da comarca de Juazeiro para análise e adoção das medidas cabíveis.

Nas redes sociais, Manuela disse que o Brasil e o mundo ainda tentam se estruturar e formar uma realidade onde as mulheres tenham segurança, justiça e equidade de tratamento. Ela questiona também o impacto que a manutenção da estátua terá na cidade de Juazeiro.

"Devemos aproveitar essa oportunidade para educar as pessoas sobre a importância de reconhecer e condenar os crimes de violência sexual, independentemente do status, da conta bancária e da fama do agressor", destacou.

A Prefeitura da cidade, responsável pela instalação em manutenção do monumento, disse em nota que "repudia qualquer tipo de violência, mas até que o processo judicial em questão, que ainda está em trâmite, na fase de recursos, seja concluído, não haverá intervenção no monumento".

Protestos

A estátua em homenagem a Daniel Alves foi erguida em 2020, em reconhecimento à trajetória do atleta no futebol nacional e internacional. Após sua condenação, parte dos moradores da cidade passaram a exigir que o monumento fosse removido.

Em fevereiro deste ano, a estátua foi vandalizada com tinta e, no dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, manifestantes exibiram cartazes com frases que ressaltavam a importância de conscientizar a sociedade sobre o respeito aos direitos das mulheres.

Liberdade provisória

Nesta quarta-feira (20), o jogador teve o pedido de liberdade provisória aceito pela Justiça de Barcelona. Os juízes acataram o pedido mediante pagamento de fiança de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,5 milhões, enquanto a defesa aguarda a sentença definitiva.

A defesa pediu que o brasileiro tivesse liberdade até que as contestações sobre o julgamento sejam analisadas em todas as instâncias possíveis. A liberdade provisória não significa absolvição. Ele apenas terá liberdade para aguardar as análises do processo em instâncias superiores àquela em que ele foi condenado.