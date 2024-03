FAKE NEWS

Irmão de Daniel Alves critica boatos de morte na prisão: "Que crueldade é essa?"

O boato que surgiu no X (antigo Twitter), afirmava que o jogador teria tirado a própria vida dentro da prisão

Publicado em 11 de março de 2024 às 21:49

Daniel Alves e Ney Alves Crédito: Reprodução/ Instagram

Após viralizar os boatos de que o jogador Daniel Alves teria morrido na prisão no último sábado (9), o irmão do baiano, Ney Alves revelou indignação e revolta com a fake news criada sobre o Daniel.

"Quanta crueldade do ser humano! Quanta crueldade do ser humano! Condenaram meu irmão pela fala de uma mulher que adentrou o banheiro masculino. Fazer o quê? Só ela e ele sabem. Quantas vezes vou ter que falar isso", diz em vídeo em seu perfil no Instagram.

O baiano chegou a criticar aqueles que espalharam o boato e desejaram que fosse verídico."você já condenaram o cara. Não basta já? Já condenou o cara. Ele está preso. Aí agora, a maior loucura, agora vocês querem a morte, querem desejar a morte, querem ver meu irmão morto. Que crueldade é essa?", questiona.

Durante o "puxão de orelha" nos internautas, Ney ainda frissou o impacto que os falsos rumores poderia ter ao chegar ao conhecimento dos pais de Daniel, que são idosos. "Meu pai tem mais de 70 anos, minha mãe mais de 60. Vocês não têm família, não? Essas páginas que ficam espalhando essas coisas. Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Que Deus tenha misericórdia de vocês”.

A advogada de Daniel Alves, Graciele Queiroz, também foi às redes desmentir os boatos e criticar a conduta dos internautas. "Mais uma vez, faltam com respeito e propagam fake news, gerando um terrorismo midiático com a família Alves", afirma. "Tomarei as medidas legais cabíveis para proteger a integridade e a reputação da família Alves", garantiu a defensora.

Daniel está preso na Espanha sob acusação de estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona. Após julgamento, ele foi condenado a quatro anos e meio de pena pelo ato.