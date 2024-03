LIBERDADE

Horas após ser solto, Daniel Alves recebeu amigos 'encapuzados' e deu festa em casa, diz TV

O ex-lateral da seleção brasiliera, Daniel Alves, deu uma festa em casa para celebrar o aniversário do pai, um dia depois de deixar a prisão em Barcelona. O atleta estava preso desde janeiro de 2023, mas conseguiu liberdade provisória nesta segunda, depois de pagar uma fiança de 1 milhão de euros, e voltou para sua casa, no bairro Esplugues de Llobregat.

Segundo o programa 'Así es la vida', do canal Telecinco, na terça houve uma grande celebração pelo aniversário de Domingos Alves da Silva, pai do jogador. Com a liberdade cedida pela Justiça espanhola, Daniel pode aguarda enquanto os recursos da condenação por estupro são analisados. Ele teve que entregar os passaportes brasileiro e espanhol e tem outras medidas restritivas para seguir. Visitas de amigos e familiares são permitidas.

A reportagem diz que a família de Daniel celebrou o aniversário de Domingos com um almoço, na terça, sem a presença do ex-jogador do Barcelona. De noite, foi a vez da recepção na casa do atleta, com a comemoração indo até por volta das 5h de quarta-feira.