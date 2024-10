NOVO LAR

João Gomes se muda para apartamento luxuoso de R$ 3 milhões no Recife

Com casamento marcado para a próxima segunda-feira (21), o cantor João Gomes decidiu se mudar da mansão construída na cidade de Petrolina, para um condomínio de luxo em Recife. Segundo informações do portal Extra, do grupo O Globo, a capital pernambucana permite ao cantor chegar em casa de forma mais rápida.

O novo endereço de João, com seus 150 m², está avaliado em cerca de R$ 3 milhões e localizado na Reserva do Paiva. Ele possui, inclusive, janelas com cortinas elétricas, o que rendeu momentos de resenha de Ary nas redes sociais. "Fiquei totalmente no escuro até outro dia de manhã. Como as cortinas são elétricas, não dava para abri-las e aí consegui ir para um quarto que dava para abrir as janelas e não passar tanto calor", revelou aos seguidores.