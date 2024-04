FOCO NA ATUAÇÃO

João Guilherme afirma: 'Preciso focar em ser bom em alguma coisa'

Em entrevista dada ao Harper 's Bazaar, João Guilherme compartilha novas facetas de sua carreira e a vontade de se especializar como ator

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 16 de abril de 2024 às 16:35

Ator João Guilherme em foto compartilhada nas suas redes sociais Crédito: Reprodução / Instagram

Nesta segunda-feira, 15, foi divulgado pelo portal da Harper’s Bazaar uma entrevista exclusiva com o ator João Guilherme. Entre os assuntos abordados, temas acerca da vida profissional como amadurecimento, privilégios e oportunidades foram explorados na entrevista.

O ator, que saiu na capa da nova edição da “Baazar Man”, aparece com um estilo mais amadurecido, usando roupas com uma pegada vintage, além de trazer uma atmosfera esportiva com fotos na água e regatas (reforçando sua mais nova parceria com a marca Adidas).

No primeiro momento da entrevista, Jotinha (como é conhecido), compartilha sua experiência atuando como “Enzo Bianchi”, estrela da série “Da Ponte Pra Lá”. Segundo ele, o papel lhe mostra um novo desafio, interpretando um “jovem de verdade”. “Existem violências, violações com relação à adicção de drogas e à velocidade”, pontua.

O papel passeia por diferentes camadas, como a desigualdade social e discriminação, além de cenas “calientes” vividas com seu par romântico “Malu”, papel interpretado pela atriz Gabz. Sobre as cenas envolvendo os corpos dos atores, João garante: “Existe um preparo para todo mundo estar confortável. Entender os limites e respeitar o corpo do outro”.

Com 22 anos, filho do cantor Leonardo, o ator afirma que não quer os privilégios de ser um “nepo baby”, e quer focar em realizar um trabalho bem feito como ator. “Tem um monte de gente querendo viver algo parecido. E não é todo mundo que consegue. Estou dando meu máximo para alcançar meus sonhos de forma responsável”, afirma.

Sobre os privilégios como ator, João Guilherme reforça: “Sou ator. Preciso focar em ser bom em alguma coisa, porque não vou fazer nada meia-boca”.