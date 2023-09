Joelma anuncia gravação do DVD Isso é Calypso Tour Brasil em Belém

A cantora Joelma acaba de anunciar que vai gravar em Belém o próximo DVD da carreira. A gravação de Isso é Calypso Tour Brasil será em show no dia 25 de novembro, e os ingressos estarão à venda a partir desta sexta-feira (22). O repertório do trabalho será formado por grandes sucessos da carreira da artista, além de novidades e participações especiais.



O DVD marca a trajetória da turnê Isso é Calypso, que já percorreu mais de 50 cidades, e reuniu cerca de 2 milhões de espectadores. A retomada de produção do DVD marca a volta de Joelma ao público após um período delicado de saúde que fez a artista se afastar dos palcos.