JUNTOS

Jogador, pai e ex-Flamengo: conheça Vinícius Souza, novo namorado de Anitta

Anitta está namorando o jogador de futebol Vinicius Souza, 25 anos, mais conhecido como Vinição. A cantora saiu de mãos dadas com o jogador após o desfile da marca Balmain, na Semana de Moda de Paris.

Vinicius já jogou no Flamengo, no sub-15, em 2014, e atualmente atua como volante no Sheffield United, da Inglaterra.