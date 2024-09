LUTO

John David Ashton, ator de 'Um Tira da Pesada', morre aos 76 anos

John David Ashton, ator americano mais conhecido pela franquia Um Tira da Pesada, morreu na última quinta-feira, 26, aos 76 anos. A informação foi confirmada por seu empresário à revista Variety no domingo (29). A causa da morte não foi confirmada, mas sabe-se que o ator estava em tratamento contra um câncer.

Com cinco décadas de carreira, Ashton ficou marcado por interpretar o detetive John Taggart na série de filmes protagonizada por Eddie Murphy. No total, foram quatro filmes (Ashton participa de três deles) entre 1984 e 2024 - este último, lançado em julho pela Netflix, acabou sendo o trabalho derradeiro do ator.