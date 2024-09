LUTO

Morre Armando Freitas Filho, um dos mais importantes poetas brasileiros, aos 84 anos

Nascido no Rio de Janeiro em 1940, Freitas Filho publicou seu primeiro livro, Palavra, em 1963. Em 1985, recebeu um Prêmio Jabuti por 3x4. Também foi vencedor do Prêmio Rio de Literatura, do APCA e do Alphonsus Guimarães, da Biblioteca Nacional.