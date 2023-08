Jojo Todynho no ‘Fantástico’: ‘Nunca romantizei a obesidade’

A cantora Jojo Todynho, de 26 anos, fez uma cirurgia bariátrica no início deste mês. Neste domingo, 20, a artista conta ao Fantástico os efeitos do procedimento e a sua mudança de rotina.



"Nunca romantizei a obesidade. Jamais. Se amar e entender que o melhor ponto da vida é quando você entende que a vida é sua e você tem que lutar por ela. E eu estou lutando por saúde e qualidade de vida", afirmou no programa.



Na última sexta-feira, 18, em suas redes sociais, ela também relatou quantos quilos perdeu com a cirurgia.