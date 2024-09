LIVRO

Jornalista lança livro que analisa crescimento de evangélicos no Brasil

O livro O Púlpito - Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos (Todavia/R$ 70/208 págs.), da jornalista Anna Virginia Balloussier, apresenta a história das igrejas evangélicas no país e também desvenda mitos em torno dos “crentes”, que hoje são aproximadamente um terço dos brasileiros. E, daqui a alguns anos, serão a maioria do país, conforme apontam estudos que analisam o crescimento das igrejas evangélicas no território nacional.