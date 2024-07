ASSUSTADA

Jornalista Mariana Godoy revela assédio de ex-chefe: 'Fiquei com medo'

Apresentadora revelou o nome e explicou como aconteceu beijo à força

Da Redação

Publicado em 18 de julho de 2024 às 09:42

Mariana Godoy e Roberto Avallone Crédito: Record / SporTV

Logo no início da carreira como jornalista, a apresentadora Mariana Godoy, de 55 anos, teve que passar por momentos de tensão com o ex-chefe, o jornalista Roberto Avallone.

No final dos anos 1980, trabalhando na TV Gazeta, ela recebeu o convite para fazer um teste na Record, mas preferiu avisar ao chefe na época antes de tomar qualquer decisão importante que mudaria a carreira.

Segundo Mariana, em conversa ao canal do Youtube do jornalista Cosme Rímoli, Sandra Annemberg fez o teste e conseguiu o emprego, trabalhando em seguida com Osmar Santos, na Record de São Paulo.

No entanto, ao informar para Avallone sobre a situação, ele o beijou à força, causando um pânico em Godoy.

"Quando eu contei isso para o Avallone, ele ficou tão feliz com a fidelidade, que pegou minha boca para me dar um beijo, como se fosse um prêmio. Eu dei um tapa, um empurrão, saí de lá e fui chorar no banheiro. Fiquei arrasada e com medo", disse.

A apresentadora explicou que o ex-chefe, já falecido, não o beijou para ela escolher entre ficar na Gazeta, ou não. E sim, porque Avallone tinha um comportamento bastante problemático, segundo ela.