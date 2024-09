EMPREENDEDORISMO FEMININO

Jornalista Patrícia Abreu entra para universo da moda; entenda

“Sempre amei lenços e já tinha uma coleção pessoal", disse jornalista

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 09:50

Jornalista Patrícia Abreu Crédito: Fabio Marcon/Divulgação

A jornalista Patrícia Abreu, que, por anos, comandou telejornais de destaque na TV baiana, acaba de anunciar sua chegada no mundo da moda. A Mestre de Cerimônias lança, nesta terça-feira (3), sua primeira coleção de lenços, com uma curadoria exclusiva na Empório Decor e Empório Experience, no Shopping Barra. As novidades serão apresentadas em coquetel, que marca também o lançamento da coleção Primavera-Verão da boutique.

A empresária Elis Piñón, à frente da loja, aproveita a chegada de setembro ainda estimular as reflexões sobre a importância da campanha Outubro Rosa em prol da saúde das mulheres acometidas pelo câncer de mama, em parceria com a a PAbreu Lenços – Estilo que Abraça Histórias. “Essa é uma associação muito importante. Temos um compromisso contínuo com ações responsáveis e a PAbreu Lenços nasceu de uma história familiar, que tem exatamente este propósito”, conta.

“Sempre amei lenços e já tinha uma coleção pessoal quando mainha foi diagnosticada com câncer de mama e pediu que levasse pra ela alguns modelos, pois os cabelos poderiam cair no tratamento de quimioterapia, o que nem aconteceu. Desde então, uso lenços de diversas maneiras, no trabalho, gravando vídeos e inspirando outras mulheres, especialmente aquelas em tratamento oncológico, a adotarem o acessório como símbolo de força, estilo e autoexpressão”, revala Patrícia, que conta com o apoio da estilista Chris Noaah, que trabalha com costura há mais de 30 anos.