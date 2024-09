GOLPISTAS

Jornalista Sandra Annenberg é vítima de golpe na internet: "Estão usando a minha credibilidade"

Aos 56 anos, a jornalista Sandra Annenberg revelou que sua imagem foi vítima de golpe nas redes sociais. Segundo a comunicadora, na manhã desta terça-feira (24), os golpistas pegaram um vídeo que ela publicou no Instagram e adulteraram por inteligência artificial para enganar pessoas.

"Estou sendo vítima de uso indevido da minha imagem nas redes sociais. Adulteraram um post que fiz para o 'Globo Repórter' e, com mau uso da inteligência artificial, colocaram outro texto com uma voz que lembra muito a minha. Estão usando a minha credibilidade, construída ao longo de mais de três décadas de telejornalismo, para aplicar golpes", disse inicialmente no Instagram.