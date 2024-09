UNFOLLOW

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victória termina namoro com americana

Camilly Victória, 22 anos, e a estudante americana Daze, 25, terminaram o namoro, segundo o jornal Extra. As duas estavam juntas desde o início do ano passado.

A filha de Carla Perez e Xanddy apagou as fotos que tinha nas redes sociais junto com a jovem. Elas ainda pararam de se seguir uma a outra no Instagram.