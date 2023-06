Camilly Victória desabafa após boatos de crise com os pais: 'Me sinto desrespeitada'

Camilly Victória, de 21 anos, fez um desabafo, na noite desta terça-feira (13), depois de ter virado assunto nas redes sociais. Tudo começou quando o colunista Gabriel Perline, do site IG Gente, divulgou que a primogênita de Xanddy e Carla Perez teria desestabilizado a relação da família após assumir namoro com uma mulher.



Camilly desmentiu a crise na família. "Meus pais me criaram e me educaram muito bem, sempre com muito amor, apoio e respeito. Eles me amam, aceitam e respeitam como eu sou, nem mais nem menos. Sempre deixaram muito claro que me apoiam em tudo", disse.