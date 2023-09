José Augusto traz turnê Um Brinde Ao Amor para Salvador

Dono de mais de 400 composições e mais de 20 milhões de álbuns vendidos, o cantor e compositor José Augusto fará um show em Salvador, na próxima sexta (22), às 21h30, na Pupileira, em Nazaré.



Na nova turnê, canções românticas serão apresentadas ao público, com novos arranjos, incluindo o mais recente single Um Brinde Ao Amor, que leva o nome da turnê, composta em parceria com Fábio Jr.



No repertório, além dos sucessos consagrados como Sábado, Fantasia, Aguenta Coração, Fui eu e Chuvas de Verão, o cantor também traz uma nova versão de Separação, música composta com Paulo Sergio Valle, que também estourou nas vozes de Simone, nos anos 90, Péricles e, recentemente, com o grupo Menos é Mais.