Nota premiada: veja como concorrer a sorteio de R$ 100 mil em maio

Mais 90 pessoas poderão ganhar R$ 10 mil

Para participar, é necessário acessar o site da iniciativa , clicar na opção ‘cadastro’ e preencher as informações solicitadas. Após a conclusão, basta fazer a inclusão do CPF sempre que realizar compras em estabelecimentos baianos. >

A campanha é uma iniciativa do governo baiano por meio da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), que sorteia mensalmente 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Para fazer os sorteios mensais, a Nota Premiada Bahia utiliza bilhetes gerados a partir de compras feitas ao longo do mês anterior, por participantes inscritos que incluem o CPF na nota em suas compras. O sorteio regular a ser realizado em maio está previsto para acontecer no dia 29, com base nos bilhetes gerados em abril.>