CHANCE DE SE TORNAR MILIONÁRIO

Nota Premiada vai sortear R$ 1 milhão na Bahia; saiba como concorrer

Sorteio será em 17 de julho

Esther Morais

Publicado em 9 de abril de 2025 às 13:14

Nota Premiada Bahia terá novo participante milionário no dia 17 de julho Crédito: Matheus Lens

A Bahia vai ganhar mais um milionário em 17 de julho, quando acontece o sorteio da Nota Premiada Bahia. Para concorrer, é preciso estar cadastrado no site da campanha e ter realizado compras inserindo o CPF na nota fiscal entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025. Ou seja, ainda é possível concorrer ao grande prêmio.>

Os sorteios especiais de R$ 1 milhão da Nota Premiada acontecem anualmente e já contemplaram até hoje seis pessoas, das quais três residentes no interior baiano e três na capital. Pelo interior, ganharam o prêmio milionário moradores de Feira de Santana, de Lauro de Freitas e de Guanambi. Em Salvador, os felizardos vieram dos bairros de Matatu, São Cristóvão e Pernambués.>

Além dos sorteios especiais de R$ 1 milhão, a Nota Premiada Bahia realiza todo mês 90 sorteios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Neste mês de abril, por exemplo, o sorteio regular acontecerá no dia 24. Desde fevereiro de 2018, já foram contempladas 5.777 pessoas, das quais 3.474 moram na capital, 2.299 no interior e quatro fora do estado.>

A iniciativa é do Governo do Estado e terá o resultado divulgado no site e no Instagram da Nota Premiada, e ainda nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), gestora da campanha.>

A campanha conta atualmente com mais de 821 mil participantes inscritos. Além de estar cadastrado, é preciso incluir o CPF nas compras para concorrer aos prêmios. >