TRF4 divulga edital para concurso com salários de até R$ 14,8 mil

Inscrições começam em 14 de abril

Carol Neves

Publicado em 9 de abril de 2025 às 07:56

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) divulgou o edital para um concurso público com 23 cargos para analistas e técnicos judiciários, com salários iniciais que chegam a R$ 14.852,66. As inscrições estarão abertas de 14 de abril a 14 de maio, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). As provas estão previstas para 13 de julho, em cidades dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.>

As vagas são para formação de cadastro reserva.>

Vagas e remuneração>

Os cargos de Analista Judiciário oferecem salário inicial de R$ 14.852,66 para áreas como Judiciária, Oficial de Justiça Avaliador Federal, Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas, Governança de TI, Segurança da Informação), Engenharia (Civil, Mecânica, Elétrica), Medicina (Cardiologia e do Trabalho), Psicologia, Serviço Social, entre outros. Já os Técnicos Judiciários terão remuneração inicial de R$ 8.520,65, com vagas para áreas administrativas, apoio especializado em contabilidade, suporte técnico e Agente da Polícia Judicial — este último exige prova de aptidão física em outubro.>

As provas objetivas e discursivas ocorrerão em 13 de julho, em cidades como Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, além de outras como Caxias do Sul, Chapecó e Maringá. Os candidatos aos cargos de Analista farão provas à tarde, enquanto os de Técnico, pela manhã. Para o cargo de Agente da Polícia Judicial, haverá ainda um teste físico em 19 de outubro. O edital destaca que a confirmação de datas e locais será divulgada no Diário Oficial da União e no site da FCC.>

Reserva de vagas>

O concurso reserva 20% das vagas para candidatos negros, 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas, conforme legislação federal. Para concorrer às cotas, é necessário enviar documentação comprobatória durante a inscrição, como laudo médico (para PCDs) ou fotos e autodeclaração (para negros e indígenas). A heteroidentificação será realizada em etapas presenciais para confirmar a autodeclaração.>

Todos os cargos exigem ensino superior completo, com exigências específicas por área — como diploma em Direito para a área Judiciária ou em Engenharia para as vagas técnicas. As provas terão caráter eliminatório e classificatório, com notas mínimas de 6,0 (ampla concorrência) ou 4,8 (cotistas). Os aprovados serão submetidos a avaliação biopsicossocial (PCDs) e de aptidão física (Agente da Polícia Judicial).>

Prazo de validade>

O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, e servirá para formação de cadastro reserva. As nomeações dependerão da criação de vagas e da disponibilidade orçamentária. O TRF4 alerta que não arcará com despesas de deslocamento ou hospedagem dos candidatos.>

SERVIÇO>

CONCURSO TRF-4>

- Salário mais alto: R$ 14.852,66 para Analista Judiciário (40h semanais). >

- Vagas com carga horária reduzida: Medicina do Trabalho (20h) e Serviço Social (30h).>

- Inscrições: 14 de abril a 15 de maio>

- Data da prova: 13 de julho>