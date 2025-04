EMPREGO

Fundação Casa de Rui Barbosa abre concurso com salários de até R$ 14,5 mil

Inscrições começam em 15 de abril

Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2025 às 07:46

Fundação Casa Rui Barbosa Crédito: Ivo Gonzalez

A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), divulgou nesta segunda-feira (7) os editais de seu novo concurso público, oferecendo 10 vagas imediatas e até cinco para cadastro de reserva, distribuídas em cargos de nível superior. As inscrições serão realizadas entre 15 de abril e 12 de maio de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), órgão responsável pela organização do certame (www.idcap.org.br). >

O concurso terá validade inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, a critério da FCRB. Entre as oportunidades, destacam-se vagas para Analista de Ciência e Tecnologia (R$ 7.710,83), Tecnologista (R$ 11.969,97) e **Pesquisador (R$ 14.579,91), além de reserva para pessoas com deficiência (PCD) e cotas para candidatos pretos e pardos (PPP).>

Detalhes das vagas e etapas do concurso>

Analista de Ciência e Tecnologia (Classe A - Padrão I)>

Com quatro vagas disponíveis, este cargo exige formação em Administração, Contabilidade, Engenharia Civil ou Tecnologia da Informação, além de registro em conselho profissional quando aplicável. A seleção inclui prova objetiva, discursiva e análise de títulos. >

Tecnologista (Classe B - Padrão I)>

Destinado a profissionais de Arquitetura, Arquivologia e Museologia, com exigência de mestrado e experiência em projetos de pesquisa. O processo seletivo envolve prova discursiva, defesa de memorial e avaliação de títulos. Uma das vagas para Arquivologia é reservada a PCDs, enquanto outra, em Museologia, está incluída no sistema de cotas. >

Pesquisador (Classe B - Padrão I)>

Com três vagas para doutores em Filologia e Letras, História ou Políticas Culturais, o cargo exige produção acadêmica relevante. A seleção inclui prova discursiva, defesa de projeto de pesquisa e avaliação de currículo. Uma das vagas (Políticas Culturais) está reservada para candidatos pretos e pardos. >

Taxas e isenção>

As taxas de inscrição variam conforme o cargo, e pedidos de isenção poderão ser solicitados nos dias 15 e 16 de abril. As provas estão previstas para 29 de junho, no Rio de Janeiro, com divulgação de locais e horários a serem confirmados pelo IDCAP. >