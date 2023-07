José Loreto ficou apreensivo após polêmica com 'encontrão' de Noronha

O ator José Loreto, que está no ar como Lui Lorezzo, em Vai na Fé, da Globo, revelou que ficou com medo de ter perdido a carreira artística depois da polêmica envolvendo o famoso "surubão de Noronha".



Na época, ele estava atuando na novela O Sétimo Guardião, que contracenava com a atriz Marina Ruy Barbosa. A trama, no entanto, acabou sendo ofuscada pela polêmica, principalmente porque ele ainda estava casado com a atriz Débora Nascimento.