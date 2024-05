GRÁTIS

Jota Velloso e Gustavo Caribé fazem show neste sábado (25)

Dupla vai apresentar novas canções em show aberto no Santo Antônio Além do Carmo

Da Redação

Publicado em 23 de maio de 2024 às 21:59

Gustavo Caribé e J. Velloso Crédito: Mirella Medeiros/divulgação

J. Velloso e Gustavo Caribé apresentam amanhã, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, as canções do álbum que lançaram no mês passado, J. Velloso e Recôncavo Experimetal, disponível nas plataformas de música.

O show, às 19h e com entrada gratuita, será uma celebração da cultura popular, com participações das manifestações culturais citadas no disco, como Caretas de Acupe, Maculelê, Capoeira, Nego Fugido de Acupe e Chegança dos Marujos Fragata Brasileira.

As 13 faixas do álbum destacam temas que vão desde a capoeira até o reggae, passando pelo samba-chula, pagode e rock. As letras, repletas de imagens do Recôncavo, abordam as riquezas e os problemas daquela região. Além disso, as canções misturam elementos tradicionais com outros mais modernos, como a música eletrônica.

Há também muita guitarra e baixo. “Gustavo pega a chula [tradição do Recôncavo] e bota a sonoridade que ele gosta, com pop, rock, música eletrônica... ele gosta da música 'na pressão', com um 'gravão'. É quase um mangue beat do Recôncavo”, disse J. Velloso na época do lançamento.

Gustavo Caribé, que é sobrinho de Roberto Mendes - importante compositor de Santro Amaro - reconhece a importância do tio na sua formação musical: “Ele me apresentou as chulas e foi meu grande mestre. Minha base de formação como músico vem dele. E também da convivência com as coisas de Santo Amaro, como a capoeira e o maculelê”. Mas Gustavo diz que passou por uma transformação musical quando conheceu outros gêneros, como o reggae - que também tem força no Recôncavo - e o rock.

“Tinha vontade de fazer música com as timbragens do rock. O Nação Zumbi foi uma grande inspiração para mim. Eles uniam samba, maracatu e candomblé! Aquilo me deu muita coragem”, revela Gustavo. Mas ele reconhece que, inicialmente, houve quem torcesse o nariz para sua ousadia de fazer uma chula que se distanciava da tradicional: “Mas tem muito de chula em meu trabalho porque vivi isso intensamente”, garante.