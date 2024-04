REDES SOCIAIS

Jovem francesa é encontrada morta após tentar fazer desafio do Tiktok

De acordo com as autoridades, a menina tentava gravar um vídeo para a rede social Tiktok no que seria uma casa assombrada

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 19:31

Até onde você iria para participar de uma trend? Uma jovem francesa, de 22 anos, foi encontrada morta em uma igreja abandonada no vale de Aosta, no norte da Itália. De acordo com as autoridades locais, a menina tentava gravar um vídeo para a rede social Tiktok no que seria uma casa assombrada. O fato ocorreu no último final de semana.

A jovem foi morta por esfaqueamento e sangrou até a morte. Segundo a polícia, ela também foi baleada duas vezes no pescoço e uma no abdômen, após já estar morta. Não foram identificados pela polícia sinais de luta no local do crime.

Junto ao corpo, foram encontrados pacotes de marshmallows cor-de-rosa e de mantimentos. O corpo foi encontrado entrando em estado de decomposição por moradores das imeadiações.

Um agente da polícia de La Salle, cidade onde o corpo foi encontrado, contou ao jornal CNN que a jovem teria dito à familia e amigos sobre os seus planos para a viagem à Itália. Acredita-se que ela estava entrando em uma "trend", uma brincadeira que consistia em caçar fantasmas, criada pelos franceses.