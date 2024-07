CONCERTO

Jovens do Neojiba se apresentam com sul-americanos e africanos

Cinquenta músicos do Neojiba tocaram nesse domingo (28) com 30 colegas sul-americanos e africanos sob a regência do maestro Ricardo Castro, durante o concerto de encerramento do projeto Conecta, no Teatro Salesiano, em Nazaré, na capital baiana. Vários momentos emocionaram a plateia como as apresentações da moçambicana Lourena Estela (canto) e da percussionista baiana Natasha, instrutora do programa, que tem sede no Parque do Queimado e é gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM).