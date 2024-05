VIRAL

Juliana Paes revive ‘Maya’, de Caminho das Índias, em trend de maquiagem; veja vídeo

A trend (ou corrente nas redes sociais) é um sucesso de Camila Pudim, que levou o Brasil ao primeiro lugar no TikTok com a “Asoka Makeup” nesta semana. As visualizações da brasileira ultrapassam 200 milhões.

Com a repercussão, Camila Pudim chegou a marca dos 4 milhões de seguidores no Instagram e vibrou com a conquista: “Fiquei tão feliz que vocês amaram o primeiro, e chegamos a 4 milhões aqui no Insta, que resolvi fazer a versão estendida pra comemorar ? Amo vocês.”