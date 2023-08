Juliette e Marina Sena são acusadas de 'queerbaiting'

A ex-BBB Juliette lançou o clipe “Quase não namoro” com a participação da cantora Marina Sena, nesta quinta, 10, e vem sendo acusada por internautas de “queerbaiting”.



O vídeo conta com um cenário de flerte entre as cantoras, ambientado em um ateliê. As duas protagonizam cenas inspiradas nos filmes “Titanic”, de 1997, e “Ghost - do outro lado da vida”, de 1990.



Os usuários estão alegando que Juliette se apropriou de uma narrativa LGBTQIAPN+ em seu novo trabalho para chamar atenção e atrair este público. O tema vem sendo discutido e polemizado nas redes sociais, dividindo opiniões.