Juliette revela perseguição de fã em hotel: 'Escutou a reunião toda'

A cantora Juliette Freire, depois de conquistar o BBB 21, ficou conhecida no país inteiro com suas músicas, ganhando bastante fã. Entre esses fãs, uma admiradora começou a gastar bastante dinheiro indo atrás da artista pelo Brasil.



Em conversa ao podcast PodPah, Juliette Freire contou que descobriu que a jovem fazia de tudo para ficar perto dela, inclusive, se esconder em um hotel para conseguir chegar mais próximo da ex-BBB.



Em um determinado momento, a fã conseguiu subir para o andar em que Juliette estava hospedada, se escondendo no quarto dela. No ambiente, a cantora teve reunião importante sobre a carreira, e a admiradora descobriu todos os passos dos próximos eventos.