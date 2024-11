PREFERÊNCIA

Juliette revela que prefere homens mais novos: 'Eles te tratam como rainha'

A ex-BBB de 34 anos namora um fisiculturista de 26 anos

A campeã do BBB 21, Juliette, revelou o motivo de preferir se relacionar com homens mais novos. Em entrevista ao videocast Acessíveis Cast nesta semana, a cantora e influencer contou que a decisão tem relação com os comportamentos e a autoconfiança dos homens mais jovens.