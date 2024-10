BIG BROTHER

Juliette revela valor pago pela Globo aos participantes que entram no BBB

No programa De Frente com a Blogueirinha, a ex-BBB Juliette revelou o valor pago pela emissora Globo para os participantes que entram no reality. A campeã do Big Brother Brasil em 2021 afirmou que, ao entrar no BBB, os competidores recebem cerca de um salário mínimo, que hoje vale pouco mais de R$1.400.