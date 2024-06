SÃO JOÃO

Juliette, Léo Santana e Joelma: onde serão as festas públicas de São Pedro com cachês mais caros

Cidades apostam mais em São Pedro do que no São João, fazem até 4 dias de festa e esperam até 120 mil pessoas por dia

Carolina Cerqueira

Publicado em 22 de junho de 2024 às 05:00

São Pedro em Itabuna leva mais força do que o São João Crédito: Pedro Augusto/Divulgação Prefeitura de Itabuna

Enquanto nas igrejas será lembrado o martírio de São Pedro com missas em formato de solenidade, nas ruas o forró do São João vai se estender. Ainda na véspera do dia 29 de junho, um novo ciclo de festejos começa, com cidades que terão até quatro dias de programação musical. Entre as atrações, estão nomes locais e nacionais como Joelma, Juliette, Nadson o Ferinha e Calcinha Preta.

De acordo com os dados do painel junino do Ministério Público da Bahia (MPBA), as cidades baianas do interior que mais vão investir nas contratações dos artistas para a festa de São Pedro no dia 29 são Dias d’Ávila, Bom Jesus da Lapa, Paulo Afonso, Iuiu e Itabuna.

Juntas, elas somam, só neste dia, 3,1 milhões de reais e Dias d’Ávila leva a maior parcela: 1,1 milhão. (Confira a programação das cidades no final da reportagem)

Os valores das atrações contratadas foram coletados na plataforma no dia 21 de junho. Eles foram declarados pelos próprios municípios e podem ser provenientes de recursos municipais, estaduais, federais ou ainda privados.

Nas cinco cidades, a festa de São Pedro ganha mais força do que o São João, até mesmo como uma estratégia para não concorrer com as grandes cidades. Enquanto a primeira celebração fica concentrada nos bairros ou distritos, mais discreta, a segunda ganha a atenção de toda a cidade, com mais de um palco ou circuito e atraindo até 120 mil pessoas por dia.

A tradição da festa tem explicação parecida com a de São João, misturando religião e curtição. Quem conta a história de São Pedro é o mestre em teologia e professor auxiliar da PUC de São Paulo Dayvid da Silva.

“Pedro foi conhecido por pregar o evangelho. No dia 29 de junho do ano 67, ele foi martirizado em Roma, junto com São Paulo. Os dois foram crucificados e mortos”, diz o teólogo. “Antes de assumir o posto de primeiro chefe da Igreja, ele foi pescador e, depois, apóstolo de Jesus”, completa.

O professor de Geografia da Uneb e especialista em festas populares Jânio Roque de Castro acrescenta que São Pedro foi um discípulo que adquiriu protagonismo e que as narrativas ligadas a ele sempre ressaltam sua liderança e dedicação à evangelização.

"É uma figura tratada como divindade pelas pessoas, que o colocam como dono dos céus. Nas falas cotidianas, dizem que Pedro tem as chaves e só entra no céu quem ele permitir. Também o associam às chuvas, acreditando que é ele quem manda chover", diz Jânio Roque de Castro.

São Pedro se junta a Santo Antônio e São João e os três compõem as festas juninas, que teriam origem na Península Ibérica para celebrar o solstício de verão. Quando a Igreja Católica inicia a realização de rituais religiosos dedicados aos santos, as festas passam a misturar sagrado e profano e a assumir características populares.

Dias d’Ávila (Região Metropolitana, 54km de Salvador)

São Pedro em Dias d'Ávila será de 27 a 30 de junho Crédito: Divulgação/Prefeitura de Dias d'Ávila

Em Dias d’Ávila, o destaque da programação vai para Calcinha Preta e Tarcísio do Acordeon. Por lá, enquanto o São João é discreto e limitado a cada distrito, o São Pedro acontece do dia 27 ao dia 30 de junho, com 10 atrações nacionais e 60 locais divididas em três palcos. É uma estratégia para não concorrer com grandes cidades no São João.

A expectativa para este ano é receber 40 mil pessoas por dia. “A gente começou a planejar ainda em outubro de 2023. Temos investido muito para levar segurança para o público e fazer uma festa para toda a família, inclusive para as crianças”, diz Giullyano Mikaell, coordenador de eventos da Prefeitura.

Bom Jesus da Lapa (Vale do São Francisco, 779km de Salvador)

Em Bom Jesus da Lapa, o secretário de cultura Hamilton Duda conta que a festa de São Pedro também é mais forte do que a de São João, que se concentra nos bairros. “É no São Pedro que a gente costuma receber mais visitantes, vem gente de municípios da região, mas também de outros estados que têm parentes aqui”, diz o gestor.

São esperadas 70 mil pessoas por dia, de 28 a 30 de junho. Serão, a cada dia, quatro atrações nacionais e quatro locais, na Praça do Cruzeiro de Santa Luzia, a maior da cidade.

Itabuna (Sul da Bahia, 317km de Salvador)

Entre as atrações do Ita Pedro, está o cantor Léo Santana Crédito: Pedro Augusto/Divulgação Prefeitura de Itabuna

Em Itabuna, a festa de São Pedro ganha até nome especial: Ita Pedro. Indo para a sua terceira edição, espera reunir mais de 120 mil pessoas por noite de 27 a 30 de junho, na Arena Zé Cachoeira. Por lá, o destaque vai para Léo Santana, Joelma e Dorgival Dantas.

Iuiu (Centro-Sul da Bahia, 774km de Salvador)

Em Iuiu, a festa é realizada há mais de 30 anos e vai acontecer de 28 de junho a 1º de julho. São dois circuitos diferentes e os destaques vão para Vitor Fernandes, Nadson o Ferinha e Iguinho e Lulinha, além do encontro de trios às 10h, todos os dias, no Circuito Passarela da Amizade.

Paulo Afonso (Vale do São Francisco, 469km de Salvador)

Em Paulo Afonso, entre as atrações está a cantora e ex-BBB Juliette Crédito: Divulgação/Prefeitura de Paulo Afonso

Em Paulo Afonso, as festas vão acontecer de 28 a 30 no bairro de Tancredo Neves e devem contar com um público de 60 mil pessoas nos três dias. Mesmo com os festejos juninos iniciados no dia 14 de junho, a prefeitura diz que as maiores atrações estarão na festa de São Pedro.

Entre elas, estão destaques como Juliette e Adelmário Coelho. “Esse é o investimento que o retorno, além da alegria das pessoas, é o aquecimento da nossa economia”, diz o prefeito em exercício Marcondes Francisco.

PROGRAMAÇÃO DIAS D'ÁVILA - Praça do Rio Imbassay

27/06

Kevi Jonny

Toque Dez

Márcia Fellipe

Forrozão das Antigas

28/06

Calcinha Preta

Tarcísio do Acordeon

Joelma

29/06

Heitor Costa

Kart Love

Iguinho e Lulinha

30/06

Tardezinha do Samba

PROGRAMAÇÃO BOM JESUS DA LAPA - Praça do Cruzeiro de Santa Luzia

28/06

Leila Chocolate

Fulô de Mandacaru

Abraão Santiago

Diego e Victor Hugo

Sandra Bahia

Ilan Câmara

Resgate do Forró

Forró Simboraxotear

29/06

Felipe Dimas

Ana Catarina

Jhow Castro

Murilo Huff

Fernanda Portilho

Josué Bom de Faixa

Ravenna Moraes

Rode Torres

30/06

Rubens Junior

Targino Gondim

Ádila Vieira

Manu Batihdão

Vilela

Pablo a voz romântica

Rivaldo Ribeiro

Cavaleiros do Forró

PROGRAMAÇÃO IUIU

28/06 – Circuito Arraiá do Povo

Eric Land

Vitor Fernandes

Thauan Montalvão

Gui Soares

Kuarteto Sertanejo

Forró Sem Disfeita

Preto Santana

Leo Morais

29/06 – Circuito Arraiá do Povo

Nadson O Ferinha

João Moreno e Mariano

Cia do Calypso

D’Mary

Forró Chico Mia

Stael do Forró

Pietra Nogueira

Nando Nogueira

30/06 - Circuito Passarela da Amizade

Iguinho e Lulinha

Arrastão com La Fúria no Mega Trio

Nego Jhá

Anzinho Play

Luan do Paredão

01/07 - Circuito Arraiá do Povo

Guilherme Silva

Som do Povo

Dio do Acordeon

Negão Chandon

Bons do Forró

Trio Bond’Xote

Luan do Paredão

PROGRAMAÇÃO PAULO AFONSO - Praça Ceu BTN I

28/06

Deiziany e Jr Siqueira

Helinho Ventura

Desejo de Menina

Ruan Lenon

29/06

Paulinho Batista

Vaqueirinho Desmantelado

Adelmário Coelho

Juliette

30/06

Tonelada do Forró

Alex e Herly

Henry Freitas

Iguinho e Lulinha

PROGRAMAÇÃO ITABUNA

Festa vai acontecer de 27 a 30 de junho. Entre as atrações confirmadas, segundo a Prefeitura e o Painel Junino do MPBA, estão Léo Santana, Dorgival Dantas, Calcinha Preta, Joel e Batista Lima. A grade completa de atrações ainda não foi divulgada.

Preços das atrações declaradas para 29/06 pelos municípios no painel junino do MPBA até o dia 21/06:

Dias d’Ávila (total: R$ 1,1 milhão)

Heitor Costa R$ 250 mil

Iguinho e Lulinha R$ 330 mil

Joelma R$ 400 mil

Kart Love R$ 120 mil

Bom Jesus da Lapa (total: R$ 610 mil)

Anna Katarina R$ 90 mil

Josué Bom de Faixa R$120 mil

Murilo Huff R$ 400 mil

Paulo Afonso (total: R$ 540 mil)

Adelmário Coelho R$ 220 mil

Juliette R$ 320 mil

Iuiu (total: R$ 520 mil)

Companhia do Calypso R$150 mil

João Moreno e Mariano R$ 90 mil

Nadson o Ferinha R$ 280 mil

Itabuna (total: R$ 510 mil)

Batista Lima R$ 160 mil

Joelma R$ 350 mil

*Veja os valores pagos a atrações nos demais dias de festas e também em outras cidades no link abaixo: